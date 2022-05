Fêtes d’Entressen Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Fêtes d’Entressen Istres, 1 juillet 2022, Istres. Fêtes d’Entressen Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

2022-07-01 – 2022-07-04 Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen

Istres Bouches-du-Rhône Concerts, animations, fête foraine,restauration et feu d’artifice le lundi soir Durant les fêtes d’Entressen, c’est tout un “village qui s’ambiance pendant tout un week-end. +33 6 45 37 56 16 Concerts, animations, fête foraine,restauration et feu d’artifice le lundi soir Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Ville Istres lieuville Place Louis Blagiaire Centre ville Entressen Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Fêtes d’Entressen Istres 2022-07-01 was last modified: by Fêtes d’Entressen Istres Istres 1 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône