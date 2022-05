Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles, 25 juin 2022, Xaintrailles.

Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles

2022-06-25 12:00:00 – 2022-06-27 00:00:00

Xaintrailles Lot-et-Garonne Xaintrailles

Samedi 25 juin :

14h30 : concours de manille

19h : ouverture de la bodega

20h30 : repas paëlla (réservation 05.53.65.55.25)

22h : animations musicales avec la banda La Jimbalaya et AC DFÉ

Dimanche 26 juin :

9h30 : concours de belote

12h : food truck (restauration sur place)

15h : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux licenciés)

18h : animations musicales Marcel Dorcel et son orchestre de merde et Rock Félés

20h : food truck (restauration sur place)

23h : toro de fuego

Lundi 27 juin :

12h : déjeuner aux escargots (emmenez vos couverts)

14h30 : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux Xaintraillais)

15h : concours de quilles

20h : soirée brochettes (saucisses-frites). Animations musicales avec Doman, Elixir, Les Incognitos.

Camping Point – repos au stade. Gratuit, durant les trois jours ! Bal gratuit avec Soundlight System + Fête foraine.

Samedi 25 juin :

14h30 : concours de manille

19h : ouverture de la bodega

20h30 : repas paëlla (réservation 05.53.65.55.25)

22h : animations musicales avec la banda La Jimbalaya et AC DFÉ

Dimanche 26 juin :

9h30 : concours de belote

12h : food truck (restauration sur place)

15h : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux licenciés)

18h : animations musicales Marcel Dorcel et son orchestre de merde et Rock Félés

20h : food truck (restauration sur place)

23h : toro de fuego

Lundi 27 juin :

12h : déjeuner aux escargots (emmenez vos couverts)

14h30 : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux Xaintraillais)

15h : concours de quilles

20h : soirée brochettes (saucisses-frites). Animations musicales avec Doman, Elixir, Les Incognitos.

Camping Point – repos au stade. Gratuit, durant les trois jours ! Bal gratuit avec Soundlight System + Fête foraine.

+33 5 53 65 55 25

Samedi 25 juin :

14h30 : concours de manille

19h : ouverture de la bodega

20h30 : repas paëlla (réservation 05.53.65.55.25)

22h : animations musicales avec la banda La Jimbalaya et AC DFÉ

Dimanche 26 juin :

9h30 : concours de belote

12h : food truck (restauration sur place)

15h : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux licenciés)

18h : animations musicales Marcel Dorcel et son orchestre de merde et Rock Félés

20h : food truck (restauration sur place)

23h : toro de fuego

Lundi 27 juin :

12h : déjeuner aux escargots (emmenez vos couverts)

14h30 : concours de pétanque (en doublettes ouvert aux Xaintraillais)

15h : concours de quilles

20h : soirée brochettes (saucisses-frites). Animations musicales avec Doman, Elixir, Les Incognitos.

Camping Point – repos au stade. Gratuit, durant les trois jours ! Bal gratuit avec Soundlight System + Fête foraine.

Comité des Fêtes de Xaintrailles

Xaintrailles

dernière mise à jour : 2022-05-05 par