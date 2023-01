Fêtes de village : tournoi de mus suivi des talos soirée animée par Lasartarrak Irouléguy Irouléguy Catégories d’Évènement: IROULEGUY

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de village : tournoi de mus suivi des talos soirée animée par Lasartarrak
Salle communale Irouléguy Pyrénées-Atlantiques

2023-01-22

Pyrénées-Atlantiques 14h, tournoi de mus. 19h, soirée talos animée par Lasartarrak 14h, tournoi de mus. 19h, soirée talos animée par Lasartarrak +33 6 72 68 58 34 Irouléguy

