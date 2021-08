Fêtes de village Saint-Jean-le-Vieux, 5 septembre 2021, Saint-Jean-le-Vieux.

Fêtes de village 2021-09-05 – 2021-09-05 Route de Jaxu Camping de Zabaltze (La paix des champs)

Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques Saint-Jean-le-Vieux

12h : Apéritif animé par la Tamborrada et GarazikoGaiteroak

13h : Repas Paella animé par Adartza ( Sur réservation)

17h30 : Spectacle de danse, Izartxo Taldea

A partir de 18h30 : Talos Ta Xingar

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

dernière mise à jour : 2021-08-21 par