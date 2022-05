Fêtes de village : messe avec la clique, apéritif, chants basques (kantu txapelketa), soirée animée talo ta xingar Banca Banca Catégories d’évènement: Banca

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de village : messe avec la clique, apéritif, chants basques (kantu txapelketa), soirée animée talo ta xingar Banca, 26 juin 2022, Banca. Fêtes de village : messe avec la clique, apéritif, chants basques (kantu txapelketa), soirée animée talo ta xingar Banca

2022-06-26 10:30:00 – 2022-06-26

Banca Pyrénées-Atlantiques Banca 10h30, messe avec la clique, 12h, bar Olhaberri : apéritif, 17h, chants basques: Kantu txapelketa (inscription avant le 20 juin), 20h, soirée animée talo ta xingar 10h30, messe avec la clique, 12h, bar Olhaberri : apéritif, 17h, chants basques: Kantu txapelketa (inscription avant le 20 juin), 20h, soirée animée talo ta xingar +33 7 82 94 79 89 10h30, messe avec la clique, 12h, bar Olhaberri : apéritif, 17h, chants basques: Kantu txapelketa (inscription avant le 20 juin), 20h, soirée animée talo ta xingar Banka

Banca

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Banca, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Banca Adresse Ville Banca lieuville Banca Departement Pyrénées-Atlantiques

Banca Banca Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banca/

Fêtes de village : messe avec la clique, apéritif, chants basques (kantu txapelketa), soirée animée talo ta xingar Banca 2022-06-26 was last modified: by Fêtes de village : messe avec la clique, apéritif, chants basques (kantu txapelketa), soirée animée talo ta xingar Banca Banca 26 juin 2022 Banca Pyrénées-Atlantiques

Banca Pyrénées-Atlantiques