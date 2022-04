Fêtes de Tartas Tartas, 8 juillet 2022, Tartas.

Fêtes de Tartas Tartas

2022-07-08 – 2022-07-11

Tartas Landes Tartas

EUR MERCREDI 6 JUILLET

21h Loto

VENDREDI 8 JUILLET

18h La foulée des Pitchouns

18h45 Ouverture des fêtes

19h Ouverture Bodega

19h05 Marche 7km

19h15 15ème foulées des fêtes

20h Repas

21h30 Course landaise

23h30 Podium FunNight

SAMEDI

8h-10h30 Concours de pêche

10h Concert de l’Harmonie Tarusate

11h Toro ball

12h Repas

14h Descente de la Midouze en Canoë

14h Course Cycliste

14h30 Concours de Pétanque – Arènes

19h Animation des rues

20h Repas

20h Bodega des pompiers

22h30 Corso Fleuri

23h30 Grand Bal Disco Fun Night

DIMANCHE

10h30 Messe en Musique

12h Bodega

12h15 Concert de l’Harmonie Tarusate

13h Repas

14h-18h LaserGame

15h Concert

17h30 Toro Ball

20h Bodega et Repas

21h30 Concert “Sangria Gratuite”

LUNDI

8h-18h Braderie Commerciale

11h Animation des rues par l’Harmonie Tarusate

12h30 Repas

15h Aprem Pitchouns

20h Repas concert

23h Feu d’artifice

MERCREDI 6 JUILLET

21h Loto

VENDREDI 8 JUILLET

18h La foulée des Pitchouns

18h45 Ouverture des fêtes

19h Ouverture Bodega

19h05 Marche 7km

19h15 15ème foulées des fêtes

20h Repas

21h30 Course landaise

23h30 Podium FunNight

SAMEDI

8h-10h30 Concours de pêche

10h Concert de l’Harmonie Tarusate

11h Toro ball

12h Repas

14h Descente de la Midouze en Canoë

14h Course Cycliste

14h30 Concours de Pétanque – Arènes

19h Animation des rues

20h Repas

20h Bodega des pompiers

22h30 Corso Fleuri

23h30 Grand Bal Disco Fun Night

DIMANCHE

10h30 Messe en Musique

12h Bodega

12h15 Concert de l’Harmonie Tarusate

13h Repas

14h-18h LaserGame

15h Concert

17h30 Toro Ball

20h Bodega et Repas

21h30 Concert “Sangria Gratuite”

LUNDI

8h-18h Braderie Commerciale

11h Animation des rues par l’Harmonie Tarusate

12h30 Repas

15h Aprem Pitchouns

20h Repas concert

23h Feu d’artifice

MERCREDI 6 JUILLET

21h Loto

VENDREDI 8 JUILLET

18h La foulée des Pitchouns

18h45 Ouverture des fêtes

19h Ouverture Bodega

19h05 Marche 7km

19h15 15ème foulées des fêtes

20h Repas

21h30 Course landaise

23h30 Podium FunNight

SAMEDI

8h-10h30 Concours de pêche

10h Concert de l’Harmonie Tarusate

11h Toro ball

12h Repas

14h Descente de la Midouze en Canoë

14h Course Cycliste

14h30 Concours de Pétanque – Arènes

19h Animation des rues

20h Repas

20h Bodega des pompiers

22h30 Corso Fleuri

23h30 Grand Bal Disco Fun Night

DIMANCHE

10h30 Messe en Musique

12h Bodega

12h15 Concert de l’Harmonie Tarusate

13h Repas

14h-18h LaserGame

15h Concert

17h30 Toro Ball

20h Bodega et Repas

21h30 Concert “Sangria Gratuite”

LUNDI

8h-18h Braderie Commerciale

11h Animation des rues par l’Harmonie Tarusate

12h30 Repas

15h Aprem Pitchouns

20h Repas concert

23h Feu d’artifice

Journal SudOuest

Tartas

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT Tartas