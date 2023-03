Fêtes de Tarnos Tarnos Catégories d’Évènement: Landes

Tarnos

Fêtes de Tarnos, 17 mai 2023, Tarnos . Fêtes de Tarnos Centre ville Tarnos Landes

2023-05-17 – 2023-05-21 Tarnos

Landes EUR Organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes avec la participation de nombreuses associations de la commune, les Fêtes de Tarnos auront lieu du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023. Soirées casetas, concerts, fête foraine, repas des anciens, animations pour les jeunes…

Cérémonie d’ouverture Mercredi 17 mai 2023 devant l’Hôtel de Ville.

Programme disponible prochainement. Organisée par la Municipalité et le Comité des Fêtes avec la participation de nombreuses associations de la commune, les Fêtes de Tarnos auront lieu du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023. Soirées casetas, concerts, fête foraine, repas des anciens, animations pour les jeunes…

Cérémonie d’ouverture Mercredi 17 mai 2023 devant l’Hôtel de Ville.

Programme disponible prochainement. Tarnos mairie

Tarnos

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Centre ville Tarnos Landes Ville Tarnos Departement Landes Lieu Ville Tarnos

Tarnos Tarnos Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarnos /

Fêtes de Tarnos 2023-05-17 was last modified: by Fêtes de Tarnos Tarnos 17 mai 2023 Centre ville Tarnos Landes Landes Tarnos

Tarnos Landes