Fêtes de Tardets Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Tardets-Sorholus

Fêtes de Tardets Tardets-Sorholus, 18 août 2022, Tardets-Sorholus. Fêtes de Tardets Tardets-Sorholus

2022-08-18 – 2022-08-18

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus EUR 0 Programme de la journée :

9h : Foire aux fromages avec dégustation et vente de fromages

18h30 : Partie de Joko Garbi

20h : Sangria offerte et repas du comité Programme de la journée :

9h : Foire aux fromages avec dégustation et vente de fromages

18h30 : Partie de Joko Garbi

20h : Sangria offerte et repas du comité +33 5 59 28 55 90 Programme de la journée :

9h : Foire aux fromages avec dégustation et vente de fromages

18h30 : Partie de Joko Garbi

20h : Sangria offerte et repas du comité comité des fêtes

Tardets-Sorholus

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Tardets-Sorholus Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Ville Tardets-Sorholus lieuville Tardets-Sorholus Departement Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de Tardets Tardets-Sorholus 2022-08-18 was last modified: by Fêtes de Tardets Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus 18 août 2022 Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques