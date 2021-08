Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus 64470, Tardets-Sorholus Fêtes de Tardets 2021 Tardets-Sorholus Tardets-Sorholus Catégories d’évènement: 64470

Tardets-Sorholus

Fêtes de Tardets 2021 Tardets-Sorholus, 20 août 2021, Tardets-Sorholus. Fêtes de Tardets 2021 2021-08-20 20:00:00 – 2021-08-20

Tardets-Sorholus 64470 Tardets-Sorholus Kantaldi (concert de chants basques) avec Xiberotarrak, les frères Bercaits et d’autres… Kantaldi (concert de chants basques) avec Xiberotarrak, les frères Bercaits et d’autres… +33 6 46 24 81 01 Kantaldi (concert de chants basques) avec Xiberotarrak, les frères Bercaits et d’autres… otsoule dernière mise à jour : 2021-08-15 par

Détails Catégories d’évènement: 64470, Tardets-Sorholus Autres Lieu Tardets-Sorholus Adresse Ville Tardets-Sorholus lieuville 43.11581#-0.86278