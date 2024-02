Fêtes de Tarbes TARBES Tarbes, jeudi 20 juin 2024.

La ville de Tarbes retrouve ses habits de lumière aux couleurs de ses bandanas et son ambiance de féria !

Des milliers de festayres, petits et grands, auront le plaisir de partager cet air de fêtes aux incontournables casetas, et de découvrir un programme riche en concerts gratuits, spectacles et animations en tout genre…

Rejoignez-nous aux casetas !

Tous les soirs de 18h à 22h Animation bandas à l’ouverture

A partir de 22h Animation DJ Kriss

Les Fêtes de Tarbes, c’est un programme riche et varié avec

– Ouverture officielle des casetas et remise des clés à Tarbes Animations

– Animations et déambulations musicales de bandas, batucadas

– Tarbes Urban Trail

– Animation avec DJ Kriss

– Concert-événement

– Spectacle

etc…

> Programmation en cours d’élaboration

Début : 2024-06-20

fin : 2024-06-23

TARBES Rue Maréchal Foch

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie accueil@tarbes-tourisme.fr

