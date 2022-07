Fêtes de Sevignacq Meyracq Sévignacq-Meyracq Sévignacq-Meyracq Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de Sevignacq Meyracq Sévignacq-Meyracq, 3 juillet 2022, Sévignacq-Meyracq. Fêtes de Sevignacq Meyracq

Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

2022-07-03 – 2022-07-03 Sévignacq-Meyracq

Pyrénées-Atlantiques 08h00 Aubade avec le « Cuyala d’Aussau »

12h00 Dépôt de gerbe au monument aux morts

