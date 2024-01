Fêtes de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn, vendredi 2 août 2024.

Fêtes de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

3 jours de folies pour la petite cité du sel ! Vêtu de blanc et bleu, viens rencontrer la mascotte Gaski, danser avec les amis et participer aux animations avec la famille! Date à noter dans tous les agendas des salisiens !

Dans les rues

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine saliesdebearncomitedesfetes@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-04



