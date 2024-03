Fêtes de Saint-Tugdual Saint-Tugdual, vendredi 31 mai 2024.

Vendredi 31/05 20h concours de boules bretonnes semi-nocturne en doublette (10 €/équipe). Grillades sur place.

Samedi 01/06 14h30 concours de boules bretonnes en doublette (inscription 10 €/équipe). Galette-saucisse en soirée. 20h30 soirée Karaoké au Ty Mad.

Dimanche 02 /06 9h-17h vide-greniers. Infos et inscriptions 06 81 40 07 71. 14h30 concours de boules bretonnes en doublette (inscription 10 €/équipe). 15h concours de palets en doublette constituée (inscription 10 €/équipe). 19h moules-frites (13 €)/menu enfant (jambon-frites 5 €) au Ty Mad.

Lundi 03/06 14h concours de boules bretonnes (tirage au chapeau inscription 5€/personne) et concours de palets (tirage au chapeau inscription 5€/personne).

Structure gonflables et manèges pour enfants durant le week-end. .

Saint-Tugdual 56540 Morbihan Bretagne

