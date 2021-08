Saint-Perdon Saint-Perdon Landes, Saint-Perdon Fêtes de Saint-Perdon Saint-Perdon Saint-Perdon Catégories d’évènement: Landes

Saint-Perdon

Fêtes de Saint-Perdon Saint-Perdon, 26 août 2021, Saint-Perdon. Fêtes de Saint-Perdon 2021-08-26 – 2021-08-29

Saint-Perdon Landes Saint-Perdon Le Comité des Fêtes et les Associations de Saint-Perdon vous proposent de partager des moments de convivialité

Dans une zone de festivités et d’animations contrôlée avec PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Venez pour vous distraire à Saint-Perdon !

Détails des animations ci-joint. Le Comité des Fêtes et les Associations de Saint-Perdon vous proposent de partager des moments de convivialité

Dans une zone de festivités et d’animations contrôlée avec PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Venez pour vous distraire à Saint-Perdon !

Détails des animations ci-joint. Le Comité des Fêtes et les Associations de Saint-Perdon vous proposent de partager des moments de convivialité

Dans une zone de festivités et d’animations contrôlée avec PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Venez pour vous distraire à Saint-Perdon !

Détails des animations ci-joint. Comité des Fêtes de Saint-Perdon dernière mise à jour : 2021-08-23 par OT Mont-de-Marsan

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Perdon Autres Lieu Saint-Perdon Adresse Ville Saint-Perdon lieuville 43.86372#-0.59075