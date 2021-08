Saint-Loubouer Saint-Loubouer Landes, Saint-Loubouer Fêtes de Saint-Loubouer Saint-Loubouer Saint-Loubouer Catégories d’évènement: Landes

Saint-Loubouer

Fêtes de Saint-Loubouer Saint-Loubouer, 10 septembre 2021, Saint-Loubouer. Fêtes de Saint-Loubouer 2021-09-10 20:30:00 – 2021-09-12 20:00:00

Saint-Loubouer Landes Saint-Loubouer Fêtes Patronales 10, 11, 12 septembre 2021 VENDREDI 10 SEPTEMBRE :

20H30 LOTO Au foyer municipal SAMEDI 11 SEPTEMBRE :

20h30 BEEFSTEAK traditionnel, au foyer municipal

Menu: garbure, assiette composée, sauce de cœurs, entrecôte / frites, salade/ fromage, crêpes au chocolat

15€ adultes, 8€ enfants (-12ans).

22h BANDA DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :

11h Dans les arènes couvertes Henri Remazeilles

COURSE LANDAISE FORMELLE

GANADERIA DARGELOS, CUADRILLA Alexandre DUTHEN

Entrée générale : 14€. Licenciés et AJC : 5€. Gratuit jusqu’à 16 ans 13h REPAS au foyer municipal.

Menu : Assiette loubérine, paella, tourtière/poire/chocolat/glace.

12€ adultes, 8€ enfants 17h Dans les arènes couvertes Henri Remazeilles

COURSE LANDAISE FORMELLE

GANADERIA ARMAGNACAISE, CUADRILLA Gaetan LABASTE

