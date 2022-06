Fêtes de Saint-Croix Oloron-Sainte-Marie, 24 juin 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Fêtes de Saint-Croix

Ancienne église de la place Saint-Pierre Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Place Saint-Pierre Ancienne église de la place Saint-Pierre

2022-06-24 – 2022-06-24

Place Saint-Pierre Ancienne église de la place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

17 17 EUR Le quartier Sainte-Croix va renouer avec ses fêtes. Le comité annonce l’organisation d’un repas animé par Montanha et ribera.

Au menu : apéritif offert, salade du berger, faux-filet grillé, fromage du pays et dessert.

Les réservations peuvent se faire sur les comptes Instagram et Facebook du comité des fêtes de Sainte-Croix.

Le quartier Sainte-Croix va renouer avec ses fêtes. Le comité annonce l’organisation d’un repas animé par Montanha et ribera.

Au menu : apéritif offert, salade du berger, faux-filet grillé, fromage du pays et dessert.

Les réservations peuvent se faire sur les comptes Instagram et Facebook du comité des fêtes de Sainte-Croix.

+33 5 59 39 35 93

Le quartier Sainte-Croix va renouer avec ses fêtes. Le comité annonce l’organisation d’un repas animé par Montanha et ribera.

Au menu : apéritif offert, salade du berger, faux-filet grillé, fromage du pays et dessert.

Les réservations peuvent se faire sur les comptes Instagram et Facebook du comité des fêtes de Sainte-Croix.

affiche othb

Place Saint-Pierre Ancienne église de la place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-06-20 par