Fêtes de Saint-Cricq du Gave

Fêtes de Saint-Cricq du Gave, 11 juin 2022, . Fêtes de Saint-Cricq du Gave

2022-06-11 – 2022-06-12 Venez profiter de 2 jours de fêtes à Saint-Cricq du Gave !

Au programme :

Vendredi

– 20h : soirée d’ouverture avec repas sur réservation avant le 6 juin

– 23h : bal avec l’orchestre Watts Up. Samedi

– 14h : concours de pétanque

– 15h tournoi de basket

– 15h30 jeux pour enfants

– 16h spectacle de clown

– 20h soirée espagnole avec repas sur réservation avant le 6 juin

– 23h grand bal avec l’orchestre Pick up. Venez profiter de 2 jours de fêtes à Saint-Cricq du Gave ! +33 6 46 15 57 70 Venez profiter de 2 jours de fêtes à Saint-Cricq du Gave !

Au programme :

Vendredi

– 20h : soirée d’ouverture avec repas sur réservation avant le 6 juin

– 23h : bal avec l’orchestre Watts Up. Samedi

– 14h : concours de pétanque

– 15h tournoi de basket

– 15h30 jeux pour enfants

– 16h spectacle de clown

– 20h soirée espagnole avec repas sur réservation avant le 6 juin

– 23h grand bal avec l’orchestre Pick up. Public Domain Pictures dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville