Fêtes de Renung Renung, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Renung.

Fêtes de Renung 2021-07-04 10:30:00 – 2021-07-04

Renung Landes Renung

12 14 EUR Le Comité des Fêtes de Renung vous invite à festoyer autour d’une seule journée cette année mais quel programme alléchant.

– à 10h30 : Messe en musique animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

– à 13h30 : Repas coursayre au hall des sports (jambon serano/melon, moules à la plancha et frites à volonté, desserts gourmands, café et vin compris)

– à 17h : Course landaise de compétition comptant pour le challenge Landes Béarn, ganaderia Dal, cuadrilla Christophe Dussau, animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 20h30 : petit repas champêtre au hall des sports (salade aux produits du terroir, axoa de veau, gâteau basque à la confiture de cerise noire, café et vin compris)

« L’ensemble du programme est en mesure d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les événements proposés se feront dans le respect des gestes barrières. »

Le Comité des Fêtes de Renung vous invite à festoyer autour d’une seule journée cette année mais quel programme alléchant.

– à 10h30 : Messe en musique animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

– à 13h30 : Repas coursayre au hall des sports (jambon serano/melon, moules à la plancha et frites à volonté, desserts gourmands, café et vin compris)

– à 17h : Course landaise de compétition comptant pour le challenge Landes Béarn, ganaderia Dal, cuadrilla Christophe Dussau, animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 20h30 : petit repas champêtre au hall des sports (salade aux produits du terroir, axoa de veau, gâteau basque à la confiture de cerise noire, café et vin compris)

« L’ensemble du programme est en mesure d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les événements proposés se feront dans le respect des gestes barrières. »

Le Comité des Fêtes de Renung vous invite à festoyer autour d’une seule journée cette année mais quel programme alléchant.

– à 10h30 : Messe en musique animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts

– à 13h30 : Repas coursayre au hall des sports (jambon serano/melon, moules à la plancha et frites à volonté, desserts gourmands, café et vin compris)

– à 17h : Course landaise de compétition comptant pour le challenge Landes Béarn, ganaderia Dal, cuadrilla Christophe Dussau, animé par l’harmonie de Saint Justin

– à 20h30 : petit repas champêtre au hall des sports (salade aux produits du terroir, axoa de veau, gâteau basque à la confiture de cerise noire, café et vin compris)

« L’ensemble du programme est en mesure d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les événements proposés se feront dans le respect des gestes barrières. »

©fête renung 2021

dernière mise à jour : 2021-06-22 par