Fêtes de Renung

2022-07-01 19:00:00 – 2022-07-03 02:00:00 EUR 12 17 Jeudi 30 Juin 21h : LOTO Bingo Vendredi 1 Juillet

21h : Repas Guinguette sur la place de Renung ! Avec le groupe « GIGGLES »

Au menu : Entrée du pays, Gambas à la plancha, Magret Rossini* /Pommes de terre grenailles Fromage / Salade Tourtière Renungoise Café / Vin compris17€

23h Ouverture de bodéga « La séquère » Samedi 2 juillet :

10h30 Phase Finale Tournoi de Basket 3×3

16h00 L’aprem des pitchouns ! Spectacle clownesque animé par Zigo le Clown !

19h00 Ouverture de la BODEGA « Impasse de la soif » Ambiance exceptionnelle animée par DJ Romain !

20h : 1/2 Melon – porto Entrecôte – frites Glace 12€

22h00 Défilé de tracteurs anciens

22h30 GRAND CORSO FLEURI Animation par les bandas «Los Pastouros» et «Los Craignos» Dimanche 3 Juillet :

10h30 Messe en musique

12h00 Retour du Corso Fleuri

13h30 Repas coursayre

17h COURSE LANDAISE

