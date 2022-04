Fêtes de Reaup Réaup-Lisse Réaup-Lisse Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Réaup-Lisse

Fêtes de Reaup Réaup-Lisse, 5 août 2022, Réaup-Lisse. Fêtes de Reaup Place du village 190, Place Jules Laroze Réaup-Lisse

2022-08-05 19:00:00 – 2022-08-06 Place du village 190, Place Jules Laroze

Réaup-Lisse Lot-et-Garonne Vendredi 5 aout

19h Ouverture de LA BODEGA & BAR à VINS

Dégustation de bières artisanales de La Brasserie du Vaillant Fourquet

Soirée Tapas

20h BANQUET GAULOIS AU SANGLIER 20 euros

Avec la participation de La Société de Chasse de Réaup

Melon/Jambon de pays – Sanglier à la Broche/Haricots verts – Fromage/Salade – Dessert – Vin – Café

Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73

21h Animation musicale avec un groupe Samedi 6 aout

9h Déjeuner aux Tripettes sous le chapiteau place du village

Réservations au 06 74 55 84 71 ou 06 07 09 47 73

19h Ouverture de LA BODEGA & BAR à VINS

20h REPAS Côte de Porc/Frites 15 euros

Melon – Côte de Porc /Frites – Tarte aux fruits – Vin – Café

Soirée animée par LOS CUMBANCHEROS

