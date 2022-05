Fêtes de Puch d’Agenais Puch-d’Agenais, 24 juin 2022, Puch-d'Agenais.

Fêtes de Puch d’Agenais Puch-d’Agenais

2022-06-24 – 2022-06-26

Puch-d’Agenais 47160 Puch-d’Agenais

A l’occasion des traditionnelles Fêtes de Puch, un programme d’activités et d’animations varié vous attend durant tout le weekend. Vendredi 24/06 Moto à 21h. Puis, samedi 25/06 la journée débutera avec une randonnée (départ 8h30), avec une après-midi d’animations et de jeux pour les enfants avec notamment une structure gonflable ( à partir de 14h). A 19h30, une soirée festive vous est proposé avec repas (planches à partager) et musique (DJ). Dimanche 26/06, belote à 9h suivie du vin d’honneur du Maire à 12h. L’après-midi sera sous le signe de l’amusement avec des jeux, une structure gonflable et un petit spectacle de clown. Dès 19h30, soirée grillades en musique avec le groupe DKLÉ. Les fêtes se termineront par un feu d’artifice à 23h sivi du tirage de la bourriche.

A l’occasion des traditionnelles Fêtes de Puch, un programme d’activités et d’animations varié vous attend durant tout le weekend. Vendredi 24/06 Moto à 21h. Puis, samedi 25/06 la journée débutera avec une randonnée (départ 8h30), avec une après-midi d’animations et de jeux pour les enfants avec notamment une structure gonflable ( à partir de 14h). A 19h30, une soirée festive vous est proposé avec repas (planches à partager) et musique (DJ). Dimanche 26/06, belote à 9h suivie du vin d’honneur du Maire à 12h. L’après-midi sera sous le signe de l’amusement avec des jeux, une structure gonflable et un petit spectacle de clown. Dès 19h30, soirée grillades en musique avec le groupe DKLÉ. Les fêtes se termineront par un feu d’artifice à 23h sivi du tirage de la bourriche.

+33 5 53 79 43 52

A l’occasion des traditionnelles Fêtes de Puch, un programme d’activités et d’animations varié vous attend durant tout le weekend. Vendredi 24/06 Moto à 21h. Puis, samedi 25/06 la journée débutera avec une randonnée (départ 8h30), avec une après-midi d’animations et de jeux pour les enfants avec notamment une structure gonflable ( à partir de 14h). A 19h30, une soirée festive vous est proposé avec repas (planches à partager) et musique (DJ). Dimanche 26/06, belote à 9h suivie du vin d’honneur du Maire à 12h. L’après-midi sera sous le signe de l’amusement avec des jeux, une structure gonflable et un petit spectacle de clown. Dès 19h30, soirée grillades en musique avec le groupe DKLÉ. Les fêtes se termineront par un feu d’artifice à 23h sivi du tirage de la bourriche.

Puch-d’Agenais

dernière mise à jour : 2022-05-24 par