Fêtes de Printemps Vielle-Tursan, vendredi 15 mars 2024.

Le comité des fêtes de Vielle Tursan organise les fêtes de Printemps !

Au programme

VENDREDI 15 20h30 Concours de belote

Organisé par les GAIS LURONS

Règlement 4 parties au plus grand nombre de points

SAMEDI 16 ESCARGOLADE Salle des sports (chauffée) Menu Garbure Escargots Entrecôte/Frites Salade Dessert Café Prix: 18 € (Enfant <12 ans :10 €) OUVERT À TOUS UNIQUEMENT sur RÉSERVATION au 05 58 79 19 71 Avant le 11 Mars 2024 DIMANCHE 17 à 15h30 Course landaise de Compétition Musique L'Harmonie Samadetoise Débisaire Didier Goeytes Entrée 14 € Gratuit jusqu'à 16 ans Carte licenciés FFCL et AJC 5 € A l'issue de la Course, Apéritif offert par l'Union des Clubs Taurins de France EUR. Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-03-15 fin : 2024-03-17 Salle des fêtes Vielle-Tursan 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

