Fêtes de Pouillon 2021-07-09 – 2021-07-11

Pouillon Landes Pouillon en fêtes les 9, 10, 11 et 14 juillet !! Vendredi :

– 18h : Remise des clés

– 19h : Repas du Marché – ANNULÉ

– 23h : Bodéga de la classe Samedi :

-9h : concours de pétanque aux arènes. Restauration possible.

– 16h : concours de force basque inter classes au Fronton

– 19h : Tapas – préau du Hall

– 23h : Bodéga de la classe Dimanche au hall des sports :

– 12h : Repas des chasseurs

– 23h : Bodéga de la classe Mercredi au Lac de Luc :

9h : Vide grenier

19h : Soirée burger frites

23h : Feu d’artifice

