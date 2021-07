Port-de-Lanne Port-de-Lanne Landes, Port-de-Lanne Fêtes de Port-de-Lanne Port-de-Lanne Port-de-Lanne Catégories d’évènement: Landes

Port-de-Lanne Landes Port-de-Lanne Port de Lanne en fêtes le samedi 17 juillet ! Au programme :

– 08h00 : Petit-déjeuner à l’assiette

-08h30 : Tournoi de pétanque

– 12h00 : Ouverture des fêtes

– 12h30 : Repas poulet frites sur réservation (10€)

– 15h00 : Course d’orientation

– 19h30 : Repas chipirons à la basquaise sur réservation (18€) Pour les réservations, permanences assurées tous les samedis de 10h à 12h au local du comité des fêtes jusqu'au 10 juillet. Venez profiter des fêtes de Port de Lanne le samedi 17 juillet ! +33 5 58 89 16 34

