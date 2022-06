Fêtes de Péré Saint-Sever, 20 août 2022, Saint-Sever.

Fêtes de Péré

Esplanade du Terré Saint-Sever Landes

2022-08-20 – 2022-08-21

Saint-Sever

Landes

Les fêtes de Péré sont de retour !

Deux cavalcades sont prévues : l’une sur l’eau et l’autre sur terre, ainsi que de nombreux événements qui sauront mettre en fête ce quartier de Saint-Sever.

Au programme : cavalcades sur terre et sur l’eau, feu d’artifices, repas animé, bodega, concours de quilles, concours de pétanque, animation bandas, concours de pêche, concert de l’Harmonie du Cap de Gascogne et animation musicale.

Comité des Fêtes

Saint-Sever

