Fêtes de Pentecôte Samadet, 23 juin 2022, Samadet.

Fêtes de Pentecôte Samadet

2022-06-23 08:00:00 – 2022-06-06 03:00:00

Samadet Landes Samadet

11 13 EUR Le Comité des Fêtes de Samadet se prépare à 3 jours de fêtes !

* Vendredi dès 20h repas communal suivi d’une soirée bodéga.

* Samedi à 9h randonnée pédestre suivi à 10h30 jeux pour les petits et à 18h course landaise Deyris/Avignon. A 20h30 repas et dès 22h30 défilé des associations et pour finir soirée bodéga et concert des Pickup.

* Dimanche à 10h30 messe en musique puis 11h30 défilé des associations

A 12h apéritif concert UMS Samadet + Les Pistons à coulisses et 13h repas

A 17h course landaise DAL/Dussau suivi à 20h30 du repas et à 22h soirée bodéga Bandas. On clôture la journée à 23h par un feu d’artifice.

* Lundi à 12h apéritif concert UMS Samadet et repas. Dès 16h30 course landaise Dargelos/Duthen et à 20h30 paella géante pour finir avec une soirée vide fûts.

+33 5 58 79 11 56

CDF Samadet

Samadet

dernière mise à jour : 2022-03-30 par