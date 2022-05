Fêtes de Pentecôte : foire-expo, fête foraine, animations, cavalcades Parthenay, 3 juin 2022, Parthenay.

Fêtes de Pentecôte : foire-expo, fête foraine, animations, cavalcades Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-06-03 – 2022-06-06 Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye

Parthenay 79200

Foire exposition, une centaine d’exposants, présentation de produits, matériels, services divers et variés. L’accès y est gratuit.

La Carna fait son festival :

Places du 8 mai et du 11 novembre :

Fête foraine : 80 attractions pour les amateurs de manèges et sensations fortes.

Cavalcades avec défilé de chars :

Grand moment festif du dimanche soir et du lundi après-midi, avec défilé de chars réalisés par des bénévoles et groupes musicaux.

Dimanche : départ à 22h30

Lundi après-midi, départ 14h-14h30

Départ de la gare, avenue du Général De Gaulle, avenue Pierre Mendès-France, avenue du 114ème Régiment d’Infanterie, arrivée à l’avenue F. Mitterrand et demi-tour, retour vers la gare.

Entre ateliers, inauguration et concerts, venez vous amuser en famille ou entre amis pendant 4 jours à l’esplanade du Palais des Congrès !

Place du Drapeau Boulevard de la Meilleraye Parthenay

