2022-04-16 – 2022-04-18

Fêtes de Pâques à Trémolat avec au programme samedi un concours de pétanque à 14h30. Inscriptions à 14h00. 5€/personne. Dimanche vide grenier toute la journée. 2€ le mètre, 15€ les 10 mètres. Restauration rapide sur place. Réservation au 05 53 28 60 95. Dimanche soir repas dansant avec Laurent Magne. Réservation au 05 533 23 27 53. Adulte 25€, enfant moins de 12 ans : 12€. Durant les 3 jours de fêtes retrouvez des stands de la fête foraine.

