Fêtes de Pâques Lagrange, samedi 30 mars 2024.

Fêtes de Pâques Lagrange Landes

Le Comité des Fêtes de Créon vous a concocté un sympathique week-end Pascal du côté de Lagrange qui débute samedi par un concours de belote (ou Uno) à 20h30.

Dimanche, les cloches serons passées et une Chasse aux oeufs attend les enfants dès 11h au départ de la salle des fêtes. Grand Loto à 15h et le clou de la journée la Beefsteakade à 20h avec Soupe, Entrecôte/Frites, Fromage/salade, Tourtière/Café. Pensez à réserver avant le 26 Mars.

Bal disco à 23h pour les danseurs de Pâques.

Lundi, les plus courageux se retrouveront sur les berges de l’étang de Créon d’Armagnac pour un Concours de pêche dès 9h. 17 17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-04-01

Lagrange

Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fêtes de Pâques Lagrange a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Landes d’Armagnac