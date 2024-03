Fêtes de Notre-Dame de Pitié Marignane, samedi 7 septembre 2024.

Fêtes de Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des fêtes de Notre-Dame de Pitié messes et processions en l’honneur de la Vierge Marie, bénédiction de la Cadière, animations musicales et activités pour tous.

Partage et convivialité seront au rendez-vous !

La chapelle Notre-Dame de Pitié a été construite après 1635 à la suite d’un souhait des marignanais épargnés par de fortes inondations sur les rives de l’étang de Berre. Les fidèles y placèrent une statue de la Vierge ainsi que beaucoup d’ex-voto et promettaient qu’une procession solennelle se déroulerait dans la ville chaque 7 septembre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07

fin : 2024-09-07

Divers lieux à Marignane

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

