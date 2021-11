Etzling Etzling Etzling, Moselle FÊTES DE NOËL ET SAINT NICOLAS – FESTIVAL DE L’AVENT Etzling Etzling Catégories d’évènement: Etzling

Moselle

FÊTES DE NOËL ET SAINT NICOLAS – FESTIVAL DE L’AVENT Etzling, 4 décembre 2021, Etzling. FÊTES DE NOËL ET SAINT NICOLAS – FESTIVAL DE L’AVENT rue de la Montée Salle polyvalente d’Etzling Etzling

2021-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-04 rue de la Montée Salle polyvalente d’Etzling

Etzling Moselle Etzling Moselle Fête de Noël organisée par l’association des Parents d’Elèves dans la salle polyvalente d’Etzling à partir de 14h. Entrée gratuite. Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. +33 3 87 87 43 37 https://www.festivaldelavent.fr/ Pixabay

rue de la Montée Salle polyvalente d’Etzling Etzling

dernière mise à jour : 2021-11-23 par FORBACH TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Etzling, Moselle Autres Lieu Etzling Adresse rue de la Montée Salle polyvalente d'Etzling Ville Etzling lieuville rue de la Montée Salle polyvalente d'Etzling Etzling