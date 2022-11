Fêtes de Noël au Château Royal de Blois

2022-11-26 10:00:00 – 2022-12-31 18:00:00 13 EUR 13 Fêtes de Noël au Château Royal de Blois. Un soupçon de magie, une bonne dose de féerie, une pointe de folie : pour les fêtes de fin d’année, le château royal de Blois vous embarque dans un monde merveilleux ! Personnages atypiques, ateliers créatifs, visites originales, son et lumière animé par les célèbres Anooki, et installations oniriques vous propulsent dans le rêve, l’étrange, le fabuleux et la démesure. Renouant avec la tradition des or scintillant, rouge chatoyant, bleu roi ou blanc immaculé, de majestueux sapins investissent le monument pour mettre des paillettes dans vos yeux. Pour les fêtes de fin d’année, le château se met sur son 31, une programmation festive, insolite, décalée et scintillante. +33 2 54 90 33 33 Château Royal de Blois N. Wietrich dernière mise à jour : 2022-11-22 par

