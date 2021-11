Saint-Clément Saint-Clément Allier, Saint-Clément Fêtes de noël à Saint-Clément Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Allier

Fêtes de noël à Saint-Clément, 12 décembre 2021, Saint-Clément. La tour du moulin et rues du boug 9 rue du moulin

2021-12-12 15:00:00 – 2021-01-09 17:00:00

Et si vous mettez toute la créativité en faisant une crèche de noël, ou de paix ?

Seul exigences sont un support original et la possibilité de l'exposer jusqu'au 9 janvier 2022.

latourdumoulin03250@gmail.com +33 4 70 56 47 04

