Fêtes de Morlaàs Morlaàs, 9 octobre 2021, Morlaàs.

Fêtes de Morlaàs 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09

Morlaàs Pyrénées-Atlantiques Morlaàs

Fête foraine

10h à 12h, démo-initiation avec l’association des quilles de neuf

15h, le clown “Zygo et ses animaux savants”

20h,soirée diner spectacle “Arnaud Sinic”, magie, illusion, close up, mentalisme

21h30, duo avec Jean et Maëlys

Repas

Fête foraine

10h à 12h, démo-initiation avec l’association des quilles de neuf

15h, le clown “Zygo et ses animaux savants”

20h,soirée diner spectacle “Arnaud Sinic”, magie, illusion, close up, mentalisme

21h30, duo avec Jean et Maëlys

Repas

+33 6 02 69 19 55

Fête foraine

10h à 12h, démo-initiation avec l’association des quilles de neuf

15h, le clown “Zygo et ses animaux savants”

20h,soirée diner spectacle “Arnaud Sinic”, magie, illusion, close up, mentalisme

21h30, duo avec Jean et Maëlys

Repas

Comité des fêtes

dernière mise à jour : 2021-09-28 par