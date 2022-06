Fêtes de Montégut Montégut Montégut Catégories d’évènement: 40190

2022-06-17 – 2022-06-19

Montégut 40190 Montégut 7 EUR C’est la Fête à Montégut, le village s’anime dès vendredi 21h autour d’un Concours de Belote. Samedi à 15h, le concours de pétanque ouvre les festivités du jour avant un vin d’honneur et un Repas Bodega « Poulet Crapaudine » entouré d’une assiette landaise, frites, fromage, tarte aux pommes (pensez à vous inscrire avant le 12 juin)

Dimanche sur la place des platanes, Vide Grenier de 8h à 17h avec à partir de 10h exposition et défilé de voitures anciennes.

Dimanche sur la place des platanes, Vide Grenier de 8h à 17h avec à partir de 10h exposition et défilé de voitures anciennes. ©otla

