Fêtes de Mistral Maillane Maillane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Maillane

Fêtes de Mistral, 25 mars 2023, Maillane Maillane. Fêtes de Mistral Dans le village Maillane Bouches-du-Rhône

2023-03-25 – 2023-03-25 Maillane

Bouches-du-Rhône Maillane Traditionnellement, chaque année, des cérémonies rendent hommage au poète maillanais, Prix Nobel de Littérature. Ainsi, le 25 mars, a lieu la commémoration de la mort de Frédéric Mistral (en 1914).



109e anniversaire de la Mort de Frédéric Mistral.



10h : Messe en Lengo Nostro, en présence des membres du félibrige et de la Nacioun Gardiano.

11h : Hommage du Félibrige à Frédéric Mistral au cimetière.

12h : Apéritif offert par la Municipalité au centre Frédéric Mistral.

13h : Repas ouvert à tous (vin et café compris) au Centre Frédéric Mistral.

15h30 : Conférence de M. Henri Moucadel « Maillane de A à Z » au centre Frédéric Mistral. 109e anniversaire de la Mort de Frédéric Mistral. ot-culture@maillane.fr +33 4 32 61 93 86 Maillane

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Maillane Autres Lieu Maillane Adresse Dans le village Maillane Bouches-du-Rhône Ville Maillane Maillane Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Maillane

Maillane Maillane Maillane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maillane maillane/

Fêtes de Mistral 2023-03-25 was last modified: by Fêtes de Mistral Maillane 25 mars 2023 Bouches-du-Rhône Dans le village Maillane Bouches-du-Rhône Maillane

Maillane Maillane Bouches-du-Rhône