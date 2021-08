Fêtes de Mistral 2021 Maillane, 11 septembre 2021, Maillane.

Fêtes de Mistral 2021 2021-09-11 – 2021-09-12

Maillane 13910 Maillane Bouches-du-Rhône

Fêtes de Mistral du 11 au 12 septembre

Au programme :



SAMEDI 12 SEPTEMBRE

A partir de 9h, Rencontre autour du Costume d’Arles au Centre Frédéri Mistral

(vide commode des Arlésiennes, rencontre avec NAIS LEBROS 23eme reine d’Arles, démonstration de coiffure, causeries sur les bijoux d’Arlésienne sous le second empire et sur les rubans d’arlésienne, démonstration sabrage de ruban)

Renseignements et inscription au 04 32 61 93 86

Pass sanitaire obligatoire



Exposition de Vieux Tracteurs et de vieilles voitures au Centre Frédéric Mistral



11h Chant des enfants

Place Frédéric Mistral



12h Apéritif concert avec Theo Pastor et le groupe Bandùra

Place Frédéric Mistral



15h Jeu de piste pour les enfants dans Maillane

Organisé par l’Office de Tourisme

Sur inscription au 04 32 61 93 86 présence des parents obligatoire



16h30 Défilé des tracteurs et des vieilles voitures dans Maillane



21h Concert de l’orchestre MEPHISTO, variété dansant

Place des cafés



DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Durant toute la journée : dans les rues du village, foire aux vieux papiers et livres régionalistes



10h Messe en Lengo Nostro, animée par Bandùra et Li Cardelin en présence des membres du félibrige et de l’Atelier du Costume



11h Défilé dans le village et hommage du Félibrige à Frédéric Mistral au cimetière



13h Centre Frédéri Mistral (sous le préau)

Repas avec vin et café compris (25 euros ouvert à tous)

Réservation au 04 32 61 93 86

Pass sanitaire obligatoire



Grande exposition temporaire “Dans la langue du poème” de Max-Philippe Delavouët

Au Musée Mistral

Pass sanitaire obligatoire



13h30 Centre Frédéri Mistral

Exposition et démonstration d’instruments anciens par André Gabriel

Dédicace des livres “Mistral Licorne de Camargue” de Bruno Pol et “Souveraines et personnalités du Pays d’Arles” de Chaïb Bouchikhi

Présentation de l’œuvre de Gérard Baudin “Emma, la Joconde provençale”

Pass sanitaire obligatoire



16h30 Spectacle gratuit de la Capoulière

Place Frédéric Mistral



18h Concert de la Muso maianenco, harmonie du village deux fois centenaire

Place Frédéric Mistral





Déroulement des fêtes mistraliennes dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

La municipalité se réverse le droit d’annuler à la dernière minute suivant l’évolution des mesures sanitaires.

191ieme anniversaire de la naissance de Frédéric Mistral

ot-culture@mairiemaillane.fr +33 4 32 61 93 86

