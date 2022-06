Fêtes de Meylan Sos Sos Catégories d’évènement: 47170

Sos

Fêtes de Meylan Sos, 19 août 2022, Sos.

2022-08-19 – 2022-08-21

Sos 47170 Fêtes du village de Meylan avec de nombreuses animations tout le week-end !

Vendredi 17 : 21h concours de pétanque.

Samedi 18 : 17h randonnée pédestre, 21h repas campagnard Poulet à la Crapaudine, 22h30 grand bal gratuit avec Maryse Tyrol.

Dimanche 19 : 8h petit déjeuner, 9h lancer de bouchons pour concours de pêche au lac de Hourquet, 12h apéritif offert par le Comité des Fêtes.

Lundi 20 : 13h repas au escargots.

Réservations pour les 2 repas avant le 13 août dans la limite des places disponibles.

Réservations pour les 2 repas avant le 13 août dans la limite des places disponibles.

