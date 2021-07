Paris Marché Convention Paris Fêtes de marchés de Paris Marché Convention Paris Catégorie d’évènement: Paris

jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h30

gratuit

Un Expert shopping sur le marché pour vous aider à faire vos courses Dès l’entrée du marché, vous serez accueillis par un restaurant et un expert du marché qui vont vous faire découvrir le marché comme vous ne l’avez jamais vu ! Pendant 40 min, ces 2 experts vont vous accompagner, vous guider en fonction de vos besoins : contraintes alimentaires, famille avec enfant ou sans, nombres de repas à préparer … Vous allez être guidé tout au long du parcours que constitue un marché de quartier de Paris Des rencontres insolites et exclusives avec les commerçants, des idées de recette, des tips sur la conversation des produits … Vous allez avoir envie de revenir sur le marché pour faire vos courses ! Les marchés qui participent : Marché Convention (jeudi) Marché Jean Jaurès (jeudi) Marché Saxe-breteuil (jeudi) Marché Point du Jour (jeudi) Marché Raspail (vendredi) Marché Place des Fêtes (vendredi) Marché St Charles (vendredi) Marché Gros La Fontaine (vendredi) Marché Ordener (samedi) Marché St Honoré (samedi) Marché Villette (samedi) Animations -> Atelier / Cours Marché Convention Rue Convention Paris 75015

