jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h à 19h

gratuit

Visites Guidées sur une sélection de 6 marchés parisiens Pendant 40/45 min, vous allez être transporté dans l’univers des marchés découverts de Paris. Accompagné par votre guide, vous allez redécouvrir votre marché de quartier, ses commerçants et les produits exclusifs qu’ils proposent. Les marchés de Paris regorgent de commerçants avec des pépites ! La visite guidée des marchés est une nouvelle façon d’approcher votre marché et une belle occasion d’avoir un regard neuf sur son offre produit. Les marchés qui participent : Marché Villette Paris 19e (samedi) Marché Président Wilson Paris 16e (samedi) Marché Baudoyer Paris 4e (samedi) Marché Grenelle Paris 15e (dimanche) Marché Raspail Biologique Paris 7e (dimanche) Marché Monge Paris 5e (dimanche) Animations -> Visite guidée Marché Villette Boulevard de la Villette Paris 75019

2 : Colonel Fabien (69m) 7bis : Bolivar (346m)

Contact :Groupe Dadoun 0634128949 florence.neveux@groupedadoun.com https://www.groupedadoun.com/ Animations -> Visite guidée Gourmand;Plein air;En famille

