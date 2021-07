Paris Marché Auteuil Paris Fêtes de marchés de Paris – 9 au 12 septembre 2021 Marché Auteuil Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi, dimanche de 9h30 à 12h30

gratuit

Jeu de pistes pour les enfants dès 7 ans A travers un jeu d’énigmes dispersées sur 11 marchés de Paris, les enfants de 7 à 13 ans sont invités à trouver le mot mystère ! Pendant 30 minutes, les enfants vont découvrir les différents étales, déambuler dans les marchés découverts pour trouver les indices qui leur permettront de résoudre le problème Les marchés qui participent : Marché Auteuil (samedi) Marché Cervantès (samedi) Marché Port Royal (samedi) Marché Navier (samedi) Marché Batignolles Bio (samedi) Marché Maubert (samedi) Marché St Didier (samedi) Marché St Eustache-les Halles (dimanche) Marché Joinville (dimanche) Marché Ornano (dimanche) Marché Ney (dimanche) Animations -> Loisirs / Jeux Marché Auteuil Place Jean Lorrain Paris 75016

9, 10 : Michel-Ange – Auteuil (67m) 10 : Église d’Auteuil (306m)

Contact :Groupe Dadoun 0145117110 florence.neveux@groupedadoun.com https://www.groupedadoun.com/ Animations -> Loisirs / Jeux Ados;Plein air;En famille;Enfants

