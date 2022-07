Fêtes de Lys

Fêtes de Lys, 31 juillet 2022, . Fêtes de Lys



2022-07-31 10:30:00 – 2022-07-31 10h30: Messe

12h00: Apéritif

14h00: Baptême en hélicoptère

14h30: Initiation et démonstration quilles de 9

15h00: Thé dansant Orchestre Belle K’Danse

Buvette/Sandwich/Château gonflable/Jeux en bois 10h30: Messe

12h00: Apéritif

14h00: Baptême en hélicoptère

14h30: Initiation et démonstration quilles de 9

15h00: Thé dansant Orchestre Belle K’Danse

Buvette/Sandwich/Château gonflable/Jeux en bois +33 6 35 12 11 82 10h30: Messe

12h00: Apéritif

14h00: Baptême en hélicoptère

14h30: Initiation et démonstration quilles de 9

15h00: Thé dansant Orchestre Belle K’Danse

Buvette/Sandwich/Château gonflable/Jeux en bois dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville