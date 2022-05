Fêtes de Louvie-Juzon – Trophée du Rey 2022 Louvie-Juzon, 26 mai 2022, Louvie-Juzon.

Fêtes de Louvie-Juzon – Trophée du Rey 2022 Louvie-Juzon

2022-05-26 16:00:00 – 2022-05-26

Louvie-Juzon Pyrénées-Atlantiques Louvie-Juzon

Trophée du Rey 2022 – Course à la montagne

Et le jeudi on attend tous les sportifs pour notre emblématique course à la montagne.

Trophée du Rey 2022

Inscription sur place

‍♂️ ‍♀️ 8km de course

⛰️ +900m de dénivelé

Petit rappel, un certificat médical sera demandé. Pour les mineurs, il faudra également une autorisation parentale.

À 14h30, une course pour les enfants est organisée dans le village.

+33 5 59 05 77 11

Comité des fêtes Louvie

Louvie-Juzon

dernière mise à jour : 2022-05-19 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées