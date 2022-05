Fêtes de Louvie-Juzon

Fêtes de Louvie-Juzon, 28 mai 2022, . Fêtes de Louvie-Juzon

2022-05-28 15:00:00 – 2022-05-28 02:00:00 EUR 4 4 Fêtes de Louvie-Juzon

15h Animations pour les enfants

23h à 02h00 – Bal avec podium Mix & Moove Soirée Fluo Fêtes de Louvie-Juzon

15h Animations pour les enfants

23h à 02h00 – Bal avec podium Mix & Moove Soirée Fluo Fêtes de Louvie-Juzon

15h Animations pour les enfants

23h à 02h00 – Bal avec podium Mix & Moove Soirée Fluo Comité des fêtes dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville