Fêtes De Loire Quai Clemenceau La Charité-sur-Loire, vendredi 12 juillet 2024.

Fêtes De Loire Quai Clemenceau La Charité-sur-Loire Nièvre

Chaque année, la Ville de la Charité-sur-Loire propose des animations estivales pour petits et grands sur les bords de Loire, autour du traditionnel Feu d’artifice lancé le 13 juillet au soir. Cette année le thème retenu est bien évidemment les Jeux olympiques !

Au programme jeux, concert, restauration et buvette dans un cadre exceptionnel et sauvage. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

Quai Clemenceau Bords de Loire

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté evenement@lacharitesurloire.fr

