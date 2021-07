Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Gironde, Lège-Cap-Ferret Fêtes de l’été – Fête de la Presqu’ile / Concert : Killbilly Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret Catégories d’évènement: Gironde

Fêtes de l’été – Fête de la Presqu’ile / Concert : Killbilly Lège-Cap-Ferret, 6 août 2021, Lège-Cap-Ferret. Fêtes de l’été – Fête de la Presqu’ile / Concert : Killbilly 2021-08-06 – 2021-08-06 Village du Canon Place Ubeda

Lège-Cap-Ferret Gironde

Fêtes de l'été – Fête de la Presqu'ile / Concert : Killbilly
2021-08-06
Village du Canon Place Ubeda

Killbilly est un groupe de musique Bordelais Rockabilly & Rock 50's. Une guitare, une contrebasse, une batterie et une voix qui vous replongent dans l'univers vintage du Rockabilly des 50's. Entre hier et aujourd'hui, dans un univers cinématographique, Killbilly vous fait voyager… Influencés par Elvis Presley, les Stray Cats ou encore Gene Vincent, Killbilly part sur les traces du rockabilly en embarquant avec lui dans cette aventure des artistes tels que Georges Brassens, Françoise Hardy, Clara Luciani, Otis Redding, Depeche Mode, Oasis, Motorhead et bien d'autres… Killbilly transforme des morceaux de tous horizons en véritables tubes dignes des années 50!

