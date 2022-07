Fêtes de Lème Lème, 16 juillet 2022, Lème.

Fêtes de Lème

Lème Pyrénées-Atlantiques

2022-07-16 – 2022-07-16

Lème

Pyrénées-Atlantiques

Lème

6 6 EUR 9h : marche communale (circuits de 7 et 12 kms). 11h : apéritif et déjeuner campagnard. 21h : repas animé par le groupe occitan Cantar per Cantar. Jeux gonflables pour les enfants toute la journée.

Lème

