Fêtes de l'eau à Deûlémont

Port de plaisance, le dimanche 6 juin

Port de plaisance, le dimanche 6 juin à 09:00

Toutes les animations se déroulent au port de plaisance ??? ?️ L’ Alliance Nord-Ouest et ses communes membres ont à cœur de vous proposer de nombreuses animations les 5 et 6 juin ! Durant le week-end, retrouvez dans vos communes des ateliers, des spectacles, des jeux pour enfant comme pour adulte, des balades au bord de l’eau, des randonnées, des baptêmes de kayak, des balades en tramway, des expositions etc… ??‍♀?? Circuit géant de karts à pédales De 3 à 99 ans Rdv de 10h à 18h Gratuit Exposition de caravanes des années 70 et de voitures anciennes Rdv de 10h à 17h Gratuit Joutes nautiques Démonstrastions de joutes nautiques par la société des Jouteurs d’Arras. Rdv de 14h à 17h Gratuit Balades en calèche Rdv de 10h à 18h Gratuit Marché artisanal Bijoux, déco, bonbons, barbapapa… Rdv de 10h à 18h Accès libre Modélisme sur l’eau Démonstrations de bateaux miniatures télécommandés. Rdv de 10h à 18h Gratuit Exposition des ateliers créatifs Par l’Association ALDW Rdv de 10h à 18h Gratuit Exposition par l’association des donneurs de sang Evaluation en poids d’un panier garni à gagner d’une valeur de 50€ (participation 2€ par case) Concours de dessins pour enfants sur le thème : le Don du Sang (un cadeau pour chaque participant) Vente de crêpes Rdv de 10h à 18h Concert flottant avec le groupe de musique alpha Rdv de 15h à 18h Gratuit Venez nombreux découvrir les animations proposées dans vos communes dans le cadre des Fêtes de l’Eau ! Port de plaisance deulémont Deûlémont Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T18:00:00

