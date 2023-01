Fêtes de l’Âne 2023 Sens, 20 janvier 2023, Sens .

Fêtes de l’Âne 2023

Centre-ville Sens Yonne

2023-01-20 – 2023-01-21

Sens

Yonne

FÊTES DE L’ÂNE 2023

Deux jours d’animations sur le thème du moyen-âge pour le traditionnel

rendez-vous hivernal sénonais des Fêtes de l’âne les 20 et 21 janvier 2023

Vendredi 20 janvier

L’Aboyeur Vercoquin, de la « Compagnie Basse Tension » annoncera avec sa voix chaleureuse et énergique le programme des fêtes de l’âne vendredi 20 et samedi 21 janvier de 10h à 17h30 sous le marché couvert. Il trouvera le ton pour convaincre les visiteurs d’assister aux différentes animations.

Au théâtre

« La Chanson de Roland » un spectacle de Jean Lambert-Wild, Lorenzo Malaguerra & Marc Goldberg.

Deux représentations gratuites :

14h30 pour les scolaires.

20h30 pour tout public.

Médiathèque Jean-Christophe RUFIN

Exposition du diptyque contenant le manuscrit de la Fête de l’âne, appelé également Office de la fête des fous, datant du XIIIe siècle : 14h-18h

Samedi 21 janvier

Médiathèque Jean-Christophe RUFIN

Exposition du diptyque contenant le manuscrit de la Fête de l’âne, 10h-13h et 14h-22h00.

jeux sur place.

puzzles de pages manuscrites et des 2 plaques de reliure en ivoire représentant des scènes mythologiques.

Découverte des personnages de la mythologie et des animaux figurant sur les 2 plaques d’ivoire.

Contes du Moyen âge pour enfants 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30 (à la médiathèque ou aux musées)

Lectures sur le thème Moyen-âge/ fête de l’âne à 17h00

Sous le Marché Couvert :

Stand de dégustation, vin d’hypocras de 10 heures à 12 heures

Musée de Sens

Les Musées de Sens vous accueillent gratuitement pendant les Fêtes de l’Âne vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023 !

Au programme samedi 21 janvier :

Au musée

Lecture de contes pour les enfants sur le thème du Moyen Âge de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30

Visite musicale « Bestiaire du Moyen Âge » à 14h30 et 16h30. Réservation au 03.86.64.46.22 À l’Atelier de moulage – 14 rue Rigault

Atelier de moulage pour les enfants à 14h30, 15h30 et 16h30. Réservation en ligne obligatoire, 10 enfants maximum par session.

Contes pour enfants sur le Moyen âge de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 15h30.

Parvis de la Cathédrale :

Initiation au tir à l’arc avec l’association des Archers Sénons.

« Les animaux du monde de Joy ». le public pourra aller à la rencontre des ânes de 10 heures à 18 heures.

Village Médiéval : Compagnie « L’ORIFLAMME » : Combattants historiques : (2 intervenants) combats de chevaliers à pied, initiation à l’escrime médiévale, et présentation des armes et armures.

Atelier participatif et initiation (3 intervenants) Découverte de la Calligraphie et Enluminure, initiation à l’escrime médiévale, initiation à la jonglerie

Clôture des festivités en la Cathédrale Saint-Etienne vers 17h30 :

Traditionnelle déambulation de l’âne

Visite guidée par Monsieur BROUSSE avec animations (chant « Claire LEFILIATRE et Orgue : Luc PAGANON)

Sens

dernière mise à jour : 2023-01-03 par