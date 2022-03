Fêtes de l’alose Audon, 13 mai 2022, Audon.

Fêtes de l’alose Audon

2022-05-13 – 2022-05-15

Audon Landes Audon

20 EUR VENDREDI 13 MAI:

20h30 Repas champêtre (alose et entrecôte) animé par Kopriak Musik

23h30 Mega Bodéga

SAMEDI 14 MAI

9h30 Rando pédestre du Coulac – Départ de la mairie – Inscription sur place

10h30-18h Exposition de 2CV et véhicules anciens par l’élan Deuch et Land Auto Rétro sur la place de la mairie.

12h Restauration et buvette

15h30 Après-midi des Pitchouns – maquillages, sculptures sur ballons, olympiades, lancée de bonbons en musique et mini boum avec la mascotte

20h Repas

22h45 Salves de “Pet et Hum”

23h Méga Bodega du foyer des jeunes animée par DJ Elody

DIMANCHE 15 MAI

10h30 Messe en musique avec l’harmonie Le Biniou de St Martin d’Oney

12h Depot de Gerbe au monument aux morts suivi d’un apéritif-concert place de la mairie

15h30 Bal à papa avec l’orchestre “Super Muset”

16h30 Grande Course Landaise avec la ganadéria Nogues et la Cuadrilla Larbere animée par Le Biniou.

Audon

